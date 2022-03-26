針對外資券商報告看好台積電，目標價上看新台幣900元，但外資卻連18賣，兩面手法引起立委關注。台灣證券交易所今天表示，查核重點是外資券商報告是否有違程序，自營部有無違法操作。

證交所主管接受電訪指出，外資券商研究報告提供給外資在內的客戶，由客戶自行判斷是否照研究報告內容買賣，目標價也只是參考，客戶投資獲利或損失仍應自行承擔，研究報告的內容好壞並不能認定是否違反規定。

主管認為，若是外資證券商推介個股，給予較高的目標價，但這家外資券商自營部卻反手大賣推介個股，這樣的確是會有道德風險；但若賣出推介股票的外資客戶，並非外資券商本身體系，就無法將買賣的動作連結在一起。

證交所說明，外資證券商只要未提供研究報告給契約客戶以外的不特定社會大眾，大概就沒有問題，但若研究報告的基本假設調整，例如俄烏戰爭造成原物料上漲，或衝擊全球經濟，匯市波動等大環境變化，也需進一步說明。

另外，媒體報導研究報告與內容不符時，外資券商仍須在公開資訊觀測站頁面左側的「券商對媒體轉載之澄清或說明專區」，提出說明。

台灣證券交易所這次對立委關切的外資券商研究報告事件，依「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」、「證券商內部控制制度標準規範」進行瞭解，瞭解證券商交易買賣情形與研究報告是否依照上述規定處理，以釐清外界疑慮。（編輯：蘇志宗）1110325