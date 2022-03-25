國際編舞大賽首獎編舞家賴翃中近期推出新作《嶙峋》，舞動生命的愛與痛。（劉振祥攝，翃舞製作提供）

國際編舞大賽首獎編舞家賴翃中近期推出新作《嶙峋》，舞動生命的愛與痛。他表示，這部作品醞釀已久，「嶙峋這兩個字對我而言很美，既是形容山石堆疊的景象，也能形容人消瘦的模樣，刻畫著時間帶來的變化。」

賴翃中表示，他在2014年跟著國家文藝獎得主古名伸老師去太魯閣，「當時我看到山壁高聳的樣子，感到折服且敬畏，究竟這樣的山景是如何造成？而我們腳下的土地又是如何誕生？進而延伸我對人存在的思考，在大自然面前，也特別感覺到人的渺小。」

於是，2017年賴翃中以嶙峋為題，為焦點舞團編舞，他表示，「當時有18名舞者，以肢體模擬山景的營造。」如今再重拾這個題目，舞者編制人數變少，賴翃中開始思考，如何透過肢體成現更多的人性面和情感。

賴翃中來自高雄，畢業於北藝大舞蹈系，曾以作品《Birdy》拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎，並在2017年成立自己的舞團「翃舞製作」，積極發表創作。同時也曾以作品《守》，獲得德國漢諾威國際編舞大賽第三獎。

近年歷經疫情，賴翃中有更多思考與安靜的時刻，賴翃中說，「嶙峋」二字帶給他更多啟發，「艱困的環境，能激發出不一樣的事情，像是山景也是經過板塊碰撞，才成為眼前美景。」

在舞作裡有個雙手合十的動作，賴翃中表示，這並不是宗教的符號，「而是有多種變化，雙手合十時，可以是拍手鼓勵人，也像是鴨子的嘴巴，在呢喃碎念，往前刺時，又變成矛和利刃，放在頭上，又成了祈禱的模樣。同樣的動作，卻有各種不同的寓意產生，這很人性。」

而生命裡無法避免的愛與痛，對賴翃中而言，是一體兩面，最終仍是圓滿，「所有我們給出去的事情，最後都會回到自己身上，要怎麼收穫先怎麼栽。」為此，舞作裡舞者們也圍成一個圓，連載一起，形成高低起伏的嶙峋。演出將於3月25日至27日，在台北水源劇場登場。