曾文社區大學陳三火剪黏班，今年學員激增。（劉秀芬攝）

有藝術基礎的吳國棟向陳三火學藝，作品經常入選各大美展。（劉秀芬攝）

陳三火（左）指點學員作品如何改進。（劉秀芬攝）

出身於台南市麻豆區的剪黏藝術家陳三火，2005年即在麻豆開班授課，2006年後成為曾文社區大學固定課程，17年來都屬小班授課，人數約20人左右，其中有3成以上都是老學員，陳三火去年獲選為國家工藝成就獎得獎者，邀約創作、講課增加，他仍撥出時間為社大學生上課，今年學員也激增至29人。

剪黏班元老學員王素真表示，剪黏原本是在麻豆文化館上課，後來改到陳三火老師家的工作室，剪黏材料、混凝土由老師準備，很多人都是退休後找個課來上，漸漸作出興趣，有好幾人一學就是十幾年。

同樣是第1期就加入的學員周彩蓮，作品愈作愈多愈大，家裡都擺不下，還借放在老師工作室，現在周彩蓮除了當班長，還是老師的行政助理，將陳三火授課有系統的以文字、影片紀錄，傳承剪黏技藝。

除了退休人士來上課，陳三火的剪黏課也吸引很多藝術科系學生、不同藝術創作者來上課，希望將剪黏融入應用在自己的藝術創作；今年新學員中，有人遠住宜蘭，每次上課要搭車、轉車6小時才能到麻豆，路途雖遠，想拜師學藝的心不受動搖。

另有一位南科實中的謝同學，從小對廟會相關事務有興趣，手也很巧，會自己買材料幫神明作帽飾、神衣、神房模型，也在媽媽支持下來向陳三火學藝；陳三火說，小朋友如果有興趣，可以好好栽培。

陳三火說，社大剪黏班像一個大家庭，大家來紓壓、交流，他教學員了解、學習、應用剪黏，學員想作什麼應用，他再加以個別指導。陳三火也說，學技藝最怕心急，手感練好，底子打好，一步一腳印來，一定有好的學習效果。