34歲韓國男神李敏鎬主演Apple TV＋原創劇《柏青哥》昨上線，他這次飾演遊走黑白兩道的富商「高漢水」，與小26歲金敏荷大談禁忌戀，2人在劇中有多場激烈吻戲，李敏鎬先是害羞反問金敏荷「你覺得如何」，接著笑曝「我們不是在山上親就是海邊親，算是在大自然的交流，不像其他韓劇那樣拍得很浪漫、唯美，這次是忠於人類原始本能的吻戲」。

拍攝前他們也討論了很久，了解彼此的想法，金敏荷認為不只是單純2人在接吻，而是表達出了漢水及她飾演年輕版「善慈」間的羈絆，並稱讚李敏鎬是個溫柔的紳士，讓首度擔任女主角的她可以很放鬆地拍攝，更進一步補充「即使是比較激烈的親密戲，也都感到相當自在」，但也不忘笑曝「不過因為在冬天拍，真的很冷，一點也不浪漫」。

李敏鎬在《柏青哥》中飾演大膽遊走黑白兩道的商人。（Apple TV＋ 提供）

李敏鎬一改白馬王子形象，飾演亦正亦邪的角色，他表示「漢水這個角色表面上看起來確實是個壞人，很強勢的一個人，但你從他的行動、言語以及他所處的狀況，就可以了解到他也有不少苦衷，其實並不壞，我在演出的過程中很常會他感到心痛，也希望觀眾們看到我的演出時也能夠有這樣的感受」。至於覺得與「漢水」最相似的部分，他認為是果決的性格，「覺得是正確的事情，就會毫不猶豫去實行，跟我一樣，總是勇往直前」。

接著也提到「隨著年紀增長，加上有了越多演出經驗後，對於每個故事傳遞的訊息和力量會有更多的思考，想挑戰各種不同的角色，像《柏青哥》這樣強而有力的作品，即使演反派我也願意」，並坦言確實之前幾乎都演包裝得很好的角色，這次「高漢水」是個非常接近現實，讓他相當苦惱該如何去表現，「不過演出時也有種釋放的感覺，過程中收穫不少，有機會了解到我們這個年代無法感受到的情感，對我來說是個非常好的經驗」。

李敏鎬與金敏荷在《柏青哥》中有多場激烈吻戲。（Apple TV＋ 提供）

該劇也是李敏鎬繼《流星花園》後時隔13年再參加試鏡，「我先從韓國製作人這邊收到了試鏡的提案，我看完劇本之後覺得很棒，覺得我一定要演」，並大讚在試鏡的過程中看到金敏荷，就覺得她就是善慈本人，「我之前看劇本想像中的『善慈』就出現在我眼前，我還跟她開玩笑說，你根本就是為了演善慈而出生的」。

李敏鎬為了《柏青哥》，時隔13年再參加試鏡。（摘自MYM Entertainment臉書）

而金敏荷初次擔綱主演，表現就令人相當驚艷，她說因為外婆經歷過朝鮮日治時期，「她和我分享了許多當時的經驗，以及她的感覺跟想法，讓我獲得了不少啟發，我也會把那些故事和我的角色做結合」，她也試著去找出和「善慈」的共同點，發現都是容易受到傷害的人，但同時也擁有頑強的生命力，「所以我對『善慈』有很多感觸，很開心能演到一個這麼多面向的角色」。

《柏青哥》敘述從朝鮮日治時期到1980年代，一名堅韌不拔的韓國移民女性「善慈」在韓、日、美國經歷一連串可歌可泣的史詩故事，金敏荷感性表示：「如果可以遇到善慈，我希望能跟她介紹現在的韓國，已經走向越來越好的道路上」，李敏鎬隨後也附和「我也想向這群堅韌勇敢的韓國先驅們致謝，沒有你們，就不會有我」。該劇全8集，目前已Apple TV＋首播3集，之後每週五更新1集。