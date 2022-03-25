大仁科大校長郭代璜(右起)代表學校致贈僑泰高中檢定用練習犬，由僑泰高中校長温順德代表受贈。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

台灣寵物產業經濟規模逐年龐大，為因應市場人才需求，多所學校紛紛開設相關學科，僑泰高中2020年開始設立寵物經營科，招生連年爆滿，為提供學子更多學習資源，校方本月23日與大仁科技大學交流，大仁科大寵物照護暨美容學士學位學程並致贈僑泰高中一批檢定用練習犬，為雙方日後合作立下重要里程碑。

大仁科大校長郭代璜、該校藥學暨健康學院院長謝博銓，帶領寵物照護暨美容學士學位學程師生到僑泰高中參加贈與儀式，僑泰高中校長温順德及家長會長賴富源，親自從郭代璜手中接過受贈的11隻寵物美容檢定練習犬，儀式既隆重且溫馨。

郭代璜說，大仁以藥理起家，近年積極投入智慧藥護暨跨域長照領域，並將寵物照護納入整體健康產業，除培養學生經營、美容、藥品、食品等產業相關技能，也盼望從生命關懷出發，強化寵物在社會照護領域中的應用。

僑泰高中寵物經營科主任張家璐說，寵物美容檢定考試受試者需自行準備犬隻，並嚴格規定犬種，從準備、保定（犬隻穩定）、刀工到整體造型都考驗著受試者與犬隻的默契，對於不能在家裡飼養寵物的學生來說，課程學習及各項檢定考試都有相當困擾，大仁科大贈送學校檢定練習犬，讓學生不再有後顧之憂。

温順德指出，在少子化及高齡化浪潮下，畜養寵物的人越來越多，寵物市場的經濟規模不可小覷，為培育專業寵物照護人才，學校2年前成立寵物經營科，投入巨額資金，打造一流的教學與實習環境，課程內容包含犬貓美容、水族養殖和昆蟲飼育等，盼培育寵物經營界的生力軍。