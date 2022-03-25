新冠疫情使國內企業及就業市場遭受重創，為發揮金融職能協助維繫經濟穩定，台北富邦銀行積極響應政策，力挺勞工及企業紓困振興方案，近期因應升息也響應中央銀行及勞動部政策，宣布維持央行中小企業專案融通及勞動部勞工紓困貸款利率不變，支持經濟受衝擊的企業及勞工度過疫情難關。

北富銀表示，疫情延燒逾兩年，北富銀積極配合政府辦理各項紓困振興貸款，以實際行動支持民眾及企業客戶應對疫情，蓄積復甦能量。在企業客戶方面，除了提供舊貸展延、營運資金及振興資金貸款，針對申辦政府紓困貸款的中小企業減收或免受手續費，並配合信保基金專案提供舊貸展延首年免收保證手續費、展延期間利率減免及保證成數增加等利民舉措。此外，北富銀也與臺北市政府合作，針對中小企業及青年創業融資提供放款利率調降1碼、提高貸款額度及舊戶緩繳本金利息等紓困措施，替企業挹注資金活水。

為提升紓困效率，北富銀率先與信保基金及經濟部中小企業處完成系統介接，並將「新興智能貸」獨家研發的行動聯徵及人工智能核貸技術導入紓困作業中，搭配內部流程簡化及資訊系統整合等措施，可縮短作業時間三至七天，讓企業更快取得紓困救命錢。截至今年3月，北富銀在中小企業紓困貸款已核貸近新台幣800億元，嘉惠超過1.7萬家中小企業，繼榮獲金管會國銀紓困振興案第二階段評比效率組雙項榜首後，日前再度獲得中小企業信保基金「紓困振興獎」殊榮，力挺紓困的正向作為，贏得主管機關和客戶一致肯定。

在個人金融方面，北富銀持續推動勞工紓困貸款，並為大眾提供貼心的寬緩措施，受疫情影響的房貸、信貸與學貸客戶均可申請緩繳服務，延長本息緩繳及延長借款到期日，同時北富銀還免收緩繳期間的遲延利息、違約金和循環利息，以實際行動力挺大眾共度難關。

隨著國內疫情控制穩定，復甦腳步亦蓄勢待發，北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，將持續運用金融專業與資源，協助產業創新轉型及在地發展，與企業和大眾攜手共榮成長，成為最值得國人信賴的金融夥伴。