科技部科學園區審議會25日第78次會議，核准華騰國際科技、新特系統、以及美商慧盛先進科技等3家廠商，分別投資橋頭科和路竹科，截至今年3月25日止，南部科學園區管理局轄下台南園區、高雄園區及橋頭園區，總計引進10家廠商，累計投資金額約62.36億元，園區有效核准廠商家數為259家，

南科管理局25日表示，25日的科技部科學園區審議會，核准華騰國際科技公司申請於南科橋頭園區，投資設立南科分公司，投資金額4.97億元，主要研發生產快閃記憶體模組和動態隨機記憶體模組。

該公司產品專注於工業應用，具備高效能、高耐久性及可在寬溫工作範圍下穩定運作之特性，適用於智慧製造、ICT、精準健康、航太及車載等產業。

新特系統公司則申請獲准在南科橋頭園區，投資設立南科分公司，投資金額約4.73億元，研發生產驅動晶片探針介面卡及其測試平臺。

新特系統公司的產品係在傳統的探針介面卡上，整合自主研發的速率轉換技術與類比數位轉換器擴充技術，能提升測試機的測試能力，且大幅降低客戶測試的成本，充分活化國內低階機臺，提高測試機臺之稼動率與產品的競爭力。

此外，新特系統的測試平臺係透過以模組化設計測試電路，將功能電路進行整併使機臺具備高速、穩定、易維護、高性價比、體積小的特性及優勢，突破由國外測試機廠商主導的測試市場，為臺灣本土測試產業創造新的技術價值。

至於美商慧盛先進科技公司則獲准在南科高雄園區（路竹科），投資設立台灣分公司，投資金額3億元，研發生產半導體特殊氣體及化學材料供應設備，主要應用在半導體製程。

美商慧盛先進科技公司的技術，都是該公司團隊自行研發，具備高安全性、高品質與高可靠度的特性，對半導體產業成本降低與使用效率的提升，有極大的幫助。

美商慧盛先進科技公司並在臺灣、日本、中國大陸、東南亞及歐美國家，積極進行專利佈局，以維持其產品的國際競爭力，未來進駐南科高雄園區後，將持續研發創新技術，提供高階半導體穩定的製程材料供應。

南科管理局表示，前述3家廠商的進駐，將有助於南臺灣半導體產業聚落的發展，滿足國內半導體產業生產的需求，以及加速國內半導體供應鏈在地化的腳步，以維持我國半導體產業的國際競爭力。