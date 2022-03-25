崇友實業（4506）25日公佈去年財報，去年在旗下三大業務保持強勁、優化案源接單下，合併營收46.05億元、年增4.8％，稅後淨利7.78億元、年增7.2％，EPS達4.39元，逼近2017年歷史新高的4.4元，為歷史次高。同時董事會並通過配息3.2元，為連五年配息率逾七成，以25日收盤價67.9元計算，現金殖利率4.7％。

崇友表示，去年即使受疫情影響，部分訂單列進度延後，不過國內房市交易景氣熱絡，下半年起訂單加速認列進度，去年新梯、維修保養營收比重分別為52％、43％，尤其積極開拓20年以上老舊電梯更換需求市場，汰舊換新業務銷售占新梯比重提高至23.63％，加計新梯、汰舊換新出貨完工台數提升至2,324台，此外，維修保養台數續約率高，維保台數同步擴增至3.88萬台。

此外，在優化「崇友」、「堅尼西斯」、「東芝牌」三大品牌案源結構下，帶動去年整體毛利率、營業利益率提升至30.79％、19.29％水準。

展望今年首季，崇友指出，仍持續深化新梯、汰舊換新、維修保養三大業務的接單策略，進一步推升在手訂單能見度，有助於中長期營運持續穩定成長，並推動數位智能科技技術導入、新款電梯技術研發，導入PM永磁式同步馬達等設計，提升市場競爭力及市占率。