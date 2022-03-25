威致（2028）110年營業收入135.71億元，稅前盈餘19.48億元，本期淨利16.63億元，歸屬於母公司業主淨利16.63億元，每股稅後淨利5.11元，董事會決議擬配息2.5元。

大成鋼去年稅後淨利大賺96.72億元，EPS為5.76元，擬配息1.8元。

美利達每股大賺15.55元、配息8元 雙創新高
原物料飆漲 中鴻大成鋼剽悍
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