鋼筋大廠威致擬配息2.5元、大成鋼配息1.8元 20:022022/03/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威致（2028）110年營業收入135.71億元，稅前盈餘19.48億元，本期淨利16.63億元，歸屬於母公司業主淨利16.63億元，每股稅後淨利5.11元，董事會決議擬配息2.5元。 大成鋼去年稅後淨利大賺96.72億元，EPS為5.76元，擬配息1.8元。 美利達每股大賺15.55元、配息8元 雙創新高 原物料飆漲 中鴻大成鋼剽悍 #大成鋼 #威致 #擬配息 #鋼筋大廠 #配息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏佳騰營收、淨利連二年創新高 擬配息3元 19:142022/03/24 財經 《類股》鋼鐵人發威 這2檔去年EPS攻高、殖利率逾4% 16:382022/03/25 財經 和泰車去年每股大賺近30元、擬配息20元 均改寫汽車股新高 19:222022/03/24 財經 《電機股》宏佳騰去年EPS達4.72元再登峰 擬配息3元、殖利率約5.6% 16:382022/03/24 財經 《電機股》健椿2021年每股賺2.49元 擬配息0.9元 10:482022/03/25 財經 《類股》不銹鋼股軟趴趴 新鋼上季轉虧添空隙 12:382022/03/25 財經 《其他電子》鴻海擬配息5.2元創高 配發率維持逾5成 08:282022/03/24 財經 《生醫股》晟德超額發股利 每股擬配息2.5元、配股1.5元 17:282022/03/23 財經 統振2021年EPS寫13年新高 擬配息1.6元 18:422022/03/25 財經 《金融股》一銀主辦大成鋼美孫公司8500萬美元聯貸案 17:282022/03/23 財經 《汽車股》麗清去年每股賺1.03元 擬配息0.62元 08:082022/03/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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