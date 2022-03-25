旺好運風水命理師谷帥臻指出，民國111年3月26日天干地支為「戊寅」，是擇日學中春季的天赦日，天赦日每年只有5至6天，是祈求上蒼化解不順的大吉日，這天做好開運、趨吉避凶，轉換運勢，催旺財運、旺好運靠這天，千萬別錯過。開運6步驟如下：

▍步驟1：淨化空間，轉換「磁場」搶氣

淨化家宅掃除煞氣轉換陽宅磁場，在四個角落及客廳焚香，燈火全開照虛耗，或噴灑午時水尤佳，焚香可淨化空間磁場消除負能量轉換正能量，亦可使用精油香氛。

▍步驟2：消除負能量，去除晦氣

晚間在家可取用三寶「抹草、芙蓉、艾草」來煎湯沐浴洗淨全身，得煥然一新之氣，在外須將自己梳化整齊，精神奕奕，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油轉旺好運。

▍步驟3：製作「元辰紙」

用紅紙黑字寫上祈願內容，包含名字、農曆出生年月日時、居住地址，寫清楚祈願內容：元辰光彩，身體康泰，病災消除，福基永固，學業精進，事業順利，財運亨通，財庫飽滿，乾坤元亨利貞。

▍步驟4：吉時點燈轉運

「天赦日」開運善用當天7個吉時：子時(23-1)、寅時(3-5)、辰時(7-9)、巳時(9-11)、申時(15-17)、戌時(19-21)、亥時(21-23)；在家焚上一爐好香，準備一杯清水，在客廳或書房為自己與家人點上一盞光明燈照亮「元辰紙」，人在家時可使用蠟燭明火點燈能量效果最強，人不在家基於安全性考量可改用檯燈照亮。

▍步驟5：念誦經典，消除負能量

在「元辰燈」前靜坐，念誦經點，心經、佛典、易經、聖經皆可，根據個人需求念誦多遍，藉此沉澱自我安定心神。

▍步驟6：捨得給與

透過「天赦日」這天布施行善積德，更可明顯提升整體運勢，所求會特別靈驗，說好話，作好事，為自己與家人積累福報，功德最大，轉運效果尤佳。

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