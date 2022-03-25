彰化縣政府2019年起首度開辦國際海牛文化節，推廣漁村潮間帶觀光，讓更多人深度認識海牛文化；然而，絡繹不絕的遊客，單靠現役8隻老海牛實在無法應付，蚵車載客卻始終被彰縣府法令視為違法，問題難解。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

2022國際海牛文化節即將於5月7日初夏的周末登場，緊接著7、8月盛夏時節，還有年度重頭戲王功漁火節海洋音樂祭系列慶典，嗨翻寧靜的小漁村，最受歡迎的鐵牛蚵車載客體驗潮間帶溼地生態遊程，因現行禁令遲未解套、鬆綁，讓蚵車載客蒙上一層違法的陰影，讓蚵農氣憤又無奈。

彰化芳苑鄉擁有獨一無二的「海牛潮間帶採蚵」傳統漁法，獲登錄國家無形文化資產，彰縣府2019年起首度開辦海牛文化節，推廣漁村潮間帶觀光，藉此讓更多人深度認識海牛文化。

隨著時代改變，農業機械興起，拼裝三輪的「鐵牛蚵車」快速取代獸力、人力，2014年間芳苑鄉內仍飼養50多頭年邁黃牛，僅不到20頭還會隨老農下海巡蚵田，彰縣府當年還設置第1座老牛安養中心，專供退役老牛有尊嚴的安享晚年。

近年漁村轉型觀光，蚵車平日載蚵、假日載客已成常態，去年9月芳苑海空步道啟用後一夕爆紅，更讓溼地挖蛤抓蚵螺捕蟹的生態觀光商機蓬勃湧現；但2018年農業處頒布自治條例，將俗稱蚵車的「牡蠣搬運機」發牌納管，並豎立起告示牌，明令禁止蚵車載客觀光，違者還要開罰3000元至3萬元，成為發展生態觀光的緊箍咒。

蚵農表示，現役的老海牛僅8頭，縣府委託飼養的7頭年輕黃牛尚未訓練，緩不濟急，一邊要推展漁村觀光，一邊卻不願意積極輔導蚵車合法又安全上路，實在是自相矛盾又諷刺。

農業處長邱奕志說，潮間帶觀光載客車輛相關事宜由城觀處著手辦理。城觀處長田飛鵬表示，漁會、地方漁民都盼能比照農委會「娛樂漁船」的處理原則，輔導現有蚵車成合法載客的觀光娛樂蚵車。

田飛鵬指出，農業處法規禁止載客就是認定蚵車有安全疑慮，若以遊客安全為最高考量，另訂潮間帶載客觀光車輛自治條例，4月20日前仍需再收集相關單位與地方意見，確認可行的方法，避免法規與現實脫節。