台股本周震盪攻堅，指數累計上揚220.43點，周漲幅為1.26％。台新投顧研判下周指數將在17,400-18,000點區間震盪，下周看好九大題材類股，包含：半導體股、PCB股、綠能股、塑膠股、鋼鐵股、汽車零組件股、金融股、觀光股、內需股等。

台新投顧指出，今日指數小幅開高之後不久，指數則由漲轉跌，表現疲弱，近期外資發布報告不利於電子股表現，短時間恐需消化此利空，加上季線（17,911點）壓力，短線恐阻礙指數持續反彈，等待補量加以突破，操作可先留意基本面佳的類股。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.台灣出口持續暢旺，基本面業績持穩表現。2.投信以及官股券商仍偏多。3.國際疫情趨緩，有利經濟活動。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.5月美國可能升息兩碼，影響金融市場波動。2.地緣政治風險未除。3.外資持續偏向賣超，不利台股資金動能。