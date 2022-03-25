華信、立榮航空公司櫃台再見排隊退票人龍。（李金生攝）

台金線因濃霧取消6航班，華信、立榮航空公司櫃台再見排隊退票人龍。（李金生攝）

台金線因濃霧取消6航班，華信、立榮航空公司櫃台再見排隊退票人龍。（李金生攝）

台金線因濃霧取消6航班，旅客陸續拉著行李離開機場。（李金生攝）

金門外島今天籠罩第1場春霧，尚義機場跑道能見度不足，全天取消6個航班，影響台金線千餘名旅客往來，華信、立榮航空公司櫃台再見排隊退票人龍。

金門航空站統計，今天金門站到站23班次，載客2128人，載客率88.81％；離站23班次，載客1762人，載客率73.54％。晚間因受濃霧影響，取消金門-台北3班次、金門-台中2班次、金門-高雄1班次。

金門航空站主任洪念慈說明，晚間以後濃霧瀰漫，尚義機場跑道能見度徘徊在500公尺左右，不夠至少750公尺的起降標準，另雲幕高只有200呎左右，也不符至少300呎的標準。

尚義機場航空公司櫃台前，今晚退票旅客大排長龍，估計約500人次，不少人抱怨天公不作美，影響他們赴台行程，其中有些是到台灣做定期複診，也有準備參加各項考試，擔心若天候持續不佳，會碰到更大麻煩。

金門縣長楊鎮浯關心清明連假即將來到，往年也常發生春霧影響航班起降，帶給鄉親往來許多困擾，已要求縣府觀光處注意天氣狀況，隨時掌握航班情況，做好協調加班和軍機疏運的準備作業。