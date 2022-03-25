大學繁星推薦放榜，台中市明德中學再創佳績，今年共有22名學生錄取台清交成政央興等頂大，且有1人錄取中國醫學大學中醫系、2人通過醫學系，3年來年年有醫科，其中，通過台北醫學大學醫學系的黃育筠說，高中課程較國中困難許多，她當初曾遭遇銜接課程的瓶頸，所幸教師們精心帶領，終於邁向大學之路。

明德中學校長林衍陞表示，學校這幾年在大學繁星表現屢創紀錄，主因教師們在教學上不斷創新活化、翻轉教學，設備上也不斷科技化，將VR、AR引進學校，全面取得家長信任。

黃育筠說，剛升上高中時，因課程與國中課程的困難度有相當落差，她曾遭遇不少困難，但在師長們協助下，一步步的紮穩腳步。

以醫科為目標的楊秉叡興趣相當多元，曾參加外交小尖兵中區優等及全國佳作，2021全國高中英文辯論比賽獲得評審團獎肯定，今年如願通過中國醫學大學醫學系，他說，中國醫的設備和未來展望很吸引他，另也因自身經歷而對中國醫產生嚮往，在一群醫學院中毫不猶豫的選擇中國醫。

錄取中國醫學大學中醫系的陳尹楨是明德中學國中部直升高中部的學生，她說，升上高中後很認真看待待，所以維持自己的校排百分比，因國中時就立志要當中醫師，在選擇繁星志願時毫不猶豫的選擇中醫學系。

同樣從明德國中部直升高中的廖桓毅，被同學戲稱為「數學王子」，透過繁星錄取清華大學電機工程學系，校方指出，他曾兩度參加「高級中等學校數理及資訊學科能力競賽中投區複賽」，且獲得佳作；廖桓毅常有異於常人的觀點，善於利用巧思解決問題，並樂於分享解題幫助同學，未來希望投入台灣高科技產業。