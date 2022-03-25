陳廷秀指出，將請市議會轉請市府研議修正「台中市攤販集中區設置管理自治條例」第六條，有關道路範圍內，已存在且未經核准設置的攤販集中區，申請設置期限的規定。（市議員陳廷秀服務處提供）

梧棲區草湳夜市於梧棲區建國南街路段已經營數10年之久，因不諳法令規定未辦理攤販集中區設置設置許可，致逾所訂申請期限。民眾群起向市議員陳廷秀陳情，強調夜市攤商約有100攤，攤商轉業維艱，如無法營業將影響各攤商家庭生計甚鉅，期望陳廷秀為民喉舌爭取生存權。

陳廷秀指出，他將請市議會轉請市府研議修正「台中市攤販集中區設置管理自治條例」第六條，有關道路範圍內，已存在且未經核准設置的攤販集中區，申請設置期限的規定。

業者陳情說，梧棲區草湳夜市於梧棲區建國南街路段，不僅上百家業者賴以營生的地方，又因夜市鄰近運動公園，周圍交通順暢、居民不多，經營夜市影響不大，懇請協助轉請市府修正自治條例設置許可申請期限，將邀集攤商依規提出申請，以合法營業。

陳廷秀表示，攤商業者最困難的是取得排水、用電、配置、環境維護等，加上計畫書難產。業者直說：「整個手續過於繁雜」這也是梧棲夜市經營都低調再低調的原因。

陳廷秀認為，依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」第六條規定，本自治條例施行前，道路範圍內已存在且未經核准設置之攤販集中區，得於本自治條例施行之次日起3年內，以45家以上之攤販組成管理委員會籌備會，向經發局申請設置。

陳廷秀強調，梧棲在地民眾盼能有夜市可以逛，他聽取民眾陳情後，將盡力協助取得營業許可，在還沒有通過合法申請前；將協助關心進度，也盼攤販業者落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安等，讓民眾安心逛夜市，創造地方民眾與業者雙營，並帶動地方夜市觀光發展。