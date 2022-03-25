有名14歲少女因身體不好，被母親帶往桃園某宮廟「清身體」，作法男子將少女帶到2樓小房間，趁機摸少女胸部，及親嘴巴，事後還要求少女「不要告訴媽媽，這是我們之間的小秘密」；法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪2罪，陳男應執行有期徒刑3年。

依據判決書記載，一名14歲少女因身體不好，被媽媽希望能藉由信仰力量讓她身體變好，便於108年6月間帶她到桃園某宮廟「清身體」轉移氣場，她被陳性男子單獨帶進2樓小房間，當時她只穿T-SHIRT和運動型内衣，陳男便掀起她的衣服及內衣，並揉捏她的胸部，親吻她的嘴巴，並要她含住舌頭，這些動作持續30分鐘之久，「清身體」完畢後，她還被陳男告知「不要告訴媽媽，這是我們之間的小秘密」。

2周後，少女又被媽媽帶去該宮廟「清身體」，陳男這次將她帶到宮廟後方，便把她抱住，親吻、摸胸部，還對她說「如果妳的年紀再大一點的話會想要娶妳」、「妳有沒有夢到我」、「我們前世可能有關係」等語，她事後向學校老師揭發此事，校方趕緊報警。

陳男否認犯行辯稱，他先用香對少女身體畫圈圈，沒有碰觸，但有向少女媽媽表示沒辦法處理，少女媽媽又一直懇求幫忙，他才請神尊詢問可否幫忙，並告知少女媽媽作法時會觸碰少女生體，他得到母女兩人同意，之後母女倆再來時，他有先詢問少女意願，獲得答應後，才以手掌貼住少女前胸與後背，但沒有摸胸部和親嘴巴，也沒有和少女說「不能告訴媽媽」。

桃園地院審理，陳男矢口否認犯行毫無悔意，犯後態度不佳，並利用他人欲尋求改善身體健康狀況的心理，及對民俗信仰的信念，對少女強制猥褻；法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年8月，陳男應執行有期徒刑3年。