中央疫情指揮中心表示，基隆再增一位曾參加基隆頒獎典禮的員警確診，並與基隆市長林右昌「無罩」接觸；林右昌表示，已經和衛福部長陳時中通過電話，即刻起會進行3天的居家隔離。不過，消息曝光後，有網友對此不滿說，天數可以隨便喊喔？

指揮中心發言人莊人祥表示，林右昌與染疫員警僅有短暫拍照，不算是密切接觸者，而且Omicron潛伏期比較短，以此去推算要預防隔離3天。

PTT網友紛紛酸說，「偉大的官近距離3天，賤民掃手機甚至在確診者到前離開關14天」、「原來首長是超人，平常人要關個10天，首長3天就夠了」、「有黨證：居家隔離3天、沒黨證：防疫旅館14天」、「該怎麼做就怎麼做，為何還要問陳時中？」、「天數可以隨便喊喔，要不要用拜拜抽籤訂天數」、「這不是特權，甚麼才是特權」。

還有網友認為，「有台灣價值，神功護體抵11天」、「知道黨證的厲害吧，神功護體」、「全基隆市政府隔離14天」、「不甘寂寞的北海王，連這也能搏個新聞版面」、「照這標準層級再往上的官，可能連關都不用了」、「可以直接打給指揮官，不用衛生局通知」。