屏東離島琉球鄉公船「琉興」因營運資金墊付案未通過，停駛6天後，終於25日復駛，傍晚6點開出復航後首班船，由琉球至東港，7點再從東港返回琉球，鄉親樂道終於回歸正常，不再擔憂清明節會像觀音媽誕辰時交通不便。

「小琉球不能沒有公船！」琉球鄉親指出，雖然現今民營船業者增至5家，但公船對琉球人來說就是不一樣，民營船票鄉民統一價100元，而公營船票除鄉民價60元外，3歲至高中生30元，長輩、重大傷病者免費，票價福利超很大，最重要的是時間很便民。

鄉親說，公船最早班船是早上7點從琉球出發至東港，末班船是傍晚6點45分從東港航回琉球，這2班船是最多人搭乘的時段，早班因應學生上課、長輩到東港辦事或就醫，末班則服務放學及下班的鄉民，周五還會因返鄉人增多而加開至晚上7點。

不料，公船因營運資金墊付案未通過而停駛後，不僅學生得趕傍晚5點的民營末班船回家，甚至連「傳統文化」都深受影響，鄉親不滿道，這已經不是福利與便利一起消失的問題，是大家的生活都被打亂了。

鄉親說，農曆2月19日觀音媽誕辰，對琉球人的重要性僅次於3年1科迎王，碧雲寺觀音媽廟是琉球人的守護神，許多在外打拚的遊子在這天會排除萬難搭乘最早與末班船當日來回祝壽，不料今年因遇公船停駛，大亂大家每年既定的計畫。

鄉親說，有了觀音媽誕辰當天的不便經驗後，非常擔心將至的清明節也會遇上一樣的窘境，好險在公所與鄉代會交鋒6天後，公船終於25日復駛。臨時會議當天，鄉民擠爆鄉代會，極度關心公船動向，10名鄉代經公所提出公船資金動向後，全數同意追加350萬補助款給公船，鄉親樂道，終於回歸正常。