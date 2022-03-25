監察委員林國明、田秋堇，實地視察原日本海軍鳳山無線電信所。（監察院提供）

監察委員林國明、田秋堇於111年3月24日及25日赴高雄市巡察，24日抵達高雄市後，旋即前往原日本海軍鳳山無線電信所聽取「不義遺址保存維護及活動推廣情形」簡報，並在高雄市政府文化局副局長林尚瑛、高雄市立歷史博物館館長李旭騏等人陪同下，視察原日本海軍鳳山無線電信所、柯旗化故居。

監委對於原日本海軍鳳山無線電信所修復工程及再利用之執行進度、該電信所原拘禁人犯的緣由及地點、位於高雄之不義遺址保存維護情形、市府推動人權活動之現況及人權出版品等，進行瞭解。

2位監委表示，政治受難者過去的傷痛，應予正視，反省過去才能眺望未來，釐清真相方可邁向和解，期勉市府團隊，能妥善保存維護不義遺址，積極辦理相關推廣活動，療癒歷史傷痕。最後，監委對於高雄市政府積極推動人權教育，予以肯定。

3月25日監委前往苓雅區公所接受民眾陳情，受理有關司法、兒少、弱勢移工之雇主、自辦市地重劃案件等5件陳情案。監委除指示市府權責單位就民眾訴求妥為說明並協助處理外，對於非屬市府權責之案件，將陳情案資料攜回監察院依規定處理。