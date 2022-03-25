59歲陳姓男子，凌晨喝完酒後騎車返家，在北市南港區忠孝東路六段巷內自摔倒地，住戶聽到巨響出門查看，發現陳男爛醉摔倒在地，門口的機車也遭撞倒，遂趕緊報警處理。

南港分局玉成派出所員警到場，發現陳男全身散發濃厚酒氣、意識不清，因此先行將他送醫。員警後來欲對陳男進行酒測，但陳男故意消極不配合，只好報請檢察官准許後對陳男抽血檢測，經換算後血液中酒精濃度竟高達1.74，依法將他帶回偵辦。

警方調查，陳男與友人在小吃店聚餐飲酒，凌晨才騎車返家，後來逐漸酒醒的陳男，除了對酒駕甚感懊悔外，還疑惑地問員警為何自己腳上穿的鞋子不是他的，原來他酒醉騎車連鞋子何時掉了都不知道，送醫後其他民眾不忍心看到他沒有鞋子穿，才主動提供鞋子給他。得知來由的陳男羞愧地表示以後再也不敢酒駕了。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障