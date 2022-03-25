監察院教育及文化委員會於黃庭堅松風閣詩展板前合影。（監察院提供）

監察院教育及文化委員會參觀「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」展，聽取解說。（監察院提供）

監察院教育及文化委員會參觀「嘉義文史廳」，聽取解說。（監察院提供）

監察院教育及文化委員會於111年3月23日，由院長陳菊、召集人范巽綠委員偕同監察委員等17人，在國立故宮博物院(下稱故宮)院長吳密察、副院長黃永泰、余佩瑾及南院處處長彭子程等人陪同下，實地瞭解故宮南部院區(下稱南院)戶外園區、相關文化設施服務情形、文物典藏庫房與中控室之安全管制措施，以及新故宮計畫執行成效與面臨之困境，並聽取簡報，進行座談。

委員們非常關切南院院務推動情形及遠景規劃，針對如何發展成為亞洲藝術文化博物館；故宮北部院區文物於南院輪展有無相關限制；南院為提升總參觀人次所舉辦之多元化活動，與地方政府合作之可行性；107年，與樺璽公司解除BOT契約後，南院如何承接相關之文化服務設施；館藏預算有無逐年增加；可否設置原住民族文物展覽專區，以推廣原住民族文化；如何提升門票收入之歲入比例等，進行詢問。

吳院長回應委員之提問，思考故宮博物院的定位，不應該只是個國家「State」、Nation」博物館，應該是文明「Civilization」博物館，是一個能提供普世共享文明的博物館，期待透過多元視野詮釋文物，賦予現代意義，減少不同世代看待文物的偏見與侷限；未來將持續與地方政府合作，提升館區營運績效。

范召集人肯定南院在文物保存上的用心與成效，精心策劃豐富精彩的文物展覽，致力推廣嘉義在地文史，期望發揮更普及的中南部各級學校的教育連結，並對高齡者提供更好的服務。

范召集人希望中央未來能挹注更多資源，使南院能更加茁壯，相信在吳院長的帶領下，南院團隊努力推動二期計劃，各項工程可以順利完成，明年五分車上路，可改善南院與嘉義高鐵站之交通連結，未來進一步串聯蒜頭糖廠蔗埕文化園區，及鄰近的嘉義縣文創、科學園區，整體發展可期。

南院成立七年，是國家南北文化平衡的重要文化建設，期待南院逐步克服早期之艱困因素，在吳院長和故宮團隊努力下，展現自身優勢，並發揮長遠的文化影響力。