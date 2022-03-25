有人貪戀權力、財富，有人喜愛物質，也有人喜歡得到大家的注目，運勢命理網站「旺好運」分析，生肖屬鼠、虎、猴、雞、豬的人都是屬於貪心、慾望特別強的人，甚至給人貪得無厭的印象。

▍1.生肖鼠

屬鼠的人平時總是考慮很多，容易杞人憂天，在金錢或物質上的需求偏高，甚至到貪得無厭的地步，覺得越多越有安全感，就算手邊已經擁有很多，還是會不斷索取、追求，因此會讓人覺得太貪心了。

▍2.生肖虎

屬虎的人個性霸道，有強烈的掌控慾，對於財富、權力的渴望較高，在職場上也是屬於會拚命往上爬的類型。屬虎的人無法忍受平庸的人生，在職場上會積極表現，甚至不計代價也要升官，對高位非常貪戀。

▍3.生肖猴

屬猴的人生性精明，對金錢數字很敏感，懂得用各種小手段撿便宜，容易因為一點小聰明獲得好處，變得得寸進尺，慾望越來越強。他們很貪心，又喜歡走捷徑，不屬於自己的也想得到，貪念異常旺盛。

▍4.生肖雞

屬雞的人喜歡出鋒頭，虛榮心強，也不甘寂寞，在團體中總想要成為最亮眼的那個人，凡事都喜歡拿自己與別人比較，最討厭輸人輸陣的感覺，在錢財方面也會努力進取、精打細算。

▍5.生肖豬

屬豬的人懂得享受生活，隨時渴望提高生活品質，尤其在食物上更是充滿強大熱情，願意花大錢吃美食，非常貪吃。屬豬的人在物質的慾望看得比事業、愛情還重，工作時顯得生無可戀，講到吃喝玩樂就衝第一。

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