女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，更有一張神似高雄市議員黃捷的臉蛋，因此被網友冠上「兇版黃捷」封號；今（25）日林襄在IG曬出和黃捷的合照，兩人終於相見也讓粉絲超驚喜，紛紛笑說「失散多年的姊妹重逢了」。

中職新球季即將開打，新一代啦啦隊女神林襄也要重返球場邊火辣應援，令球迷們引頸期盼，此外林襄近期更要推出第二本寫真集，光是封面照票選就引起粉絲熱情響應，超人氣肉眼可見；今日林襄在IG分享南下高雄的照片，人在鳳山的大東濕地公園，最吸睛的是她身旁居然是高雄市議員黃捷。

林襄和黃捷終於同框，兩人被網友大讚像是失散多年的姊妹。(圖/ 摘自林襄IG)

林襄過去就以臉蛋神似黃捷，而被網友封為「兇版黃捷」爆紅，她自己也興奮地寫著，「終於與黃捷襄（相）見了」，兩人對著鏡頭露出燦爛笑容，無論是水汪汪大眼睛還是V字臉，連神韻都像是同一個模子刻出來的。

兩人終於同框合照，更讓大票網友被驚呆，直呼「姊妹倆終於！都是美女」、「也太像了」、「分不出誰是誰」、「失散多年姊妹終於相見」、「這個組合，根本就是偶像團體了吧」、「想看一起翻白眼」、「雙胞胎」、「真的有像」、「太像了吧」。