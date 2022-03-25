大甲鎮瀾宮的「鎮瀾兒童家園」公益網站，去年8月遭駭客入侵竊取捐款人個資，詐團假冒鎮瀾宮及兒童家園員工名義，要求核對信用卡資料，或佯稱系統設定錯誤，引導操作ATM或網路銀行，造成多人受騙上當，總金額90多萬元，涉嫌詐騙的2名車手日前落網，檢察官偵結後依加重詐欺取財罪將2人起訴。

鎮瀾兒童家園遭網路駭客入侵盜個資行騙，廟方當時開記者會，嚴正斥責詐騙猖狂，並提醒捐助者提高警覺。並稱鎮瀾宮或是兒童家園都不會主動撥打電話要求提供或核對信用卡、銀行等帳號資料，若接到奇怪的電話，都應該先掛斷，不要回撥，直接撥打內政部165反詐騙專線求證。

警方調查，發現詐團向龍姓男子詐騙3家銀行的提款卡及密碼，得手後再假冒鎮瀾兒童家園員工名義，打電話給捐款人，謊稱因系統設定錯誤等理由，引導被害人操作ATM或網路銀行，解除設定，導致多名被害人遭騙。檢察官查出2名車手涉嫌另3件詐騙案，得手16萬7千多元，依加重詐欺取財罪嫌將2人起訴。