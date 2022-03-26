銀行理專弊案頻傳，全國金融業工會聯合總會指出，操守道德薄弱非單一因素，業者不當提高業績目標等手段才是根本原因，並對此發函向金管會檢舉；針對全金聯意見，金管會官員回應，仍在處理當中。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢今天告訴中央社記者，全金聯根據各金融業工會反映的內容，彙整銀行業者為業績逼迫理專的9大不當樣態，並在今年2月下旬正式發函給金管會，盼金管會嚴管銀行業者不當逼迫業務員的亂象。

對此，金管會官員回應，針對全金聯提供的意見，金管會尚在處理中。

銀行理專挪用客戶資金事件頻傳，金管會主委黃天牧曾對理專弊案說出重話「深惡痛絕」；全金聯彙整出銀行業者為業績逼迫理專9大不當樣態，是理專鋌而走險的潛在因素。

全金聯提出9大不當樣態包含，早中晚開會詢問是否有成交案件，甚至每小時回報業績；針對特定商品分配業績，且要求在限期內完成，甚至要求理專自掏腰包；特定商品業績決定年度考績與獎金；頻繁調升業績目標；團體目標壓力；暗示理專以話術建議客戶舉債投資；訂限時限量目標；用人未嚴審資格；以及未落實輪調制。

全金聯建議金管會嚴查之外，要究責銀行總經理至相關各級主管，且要針對民營銀行「人牆戰術」，如增設副總經理、總督導、區督導等規避高層責任，進行防堵；甚至應要求獨立董事或監察人立案調查。

同時，全金聯表示，理專舞弊相關案件的根本解決之道，應從積極導正良善的金融銷售文化開始，業務人員業績目標應視國內外經濟情勢變化適當調高或低，且不應高於公司預算成長目標，以維護客戶權益及金融從業人員健康的工作環境。（編輯：林興盟）1110325