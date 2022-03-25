全台百貨母親節前哨戰化妝品購物節如火如荼展開，今年看準4月兒童節連假商機，幾乎各店皆提前於3月底開打，且隨著全球解封潮，包括京站、環球Global Mall、統一時代百貨等均打出療癒戰；環球更推出五大療癒展，京站、統一時代等準備送療癒旅遊住宿券等，力拚全檔業績較去年同期成長5-10％。

Global Mall首波母親節檔期，以療癒陪伴為主題，祭出三大回饋、五大療癒展，包括多元支付享回饋最高18％，最高滿5,000元送900元，同時四大車站店推「點數10倍送」首度祭低門檻、高回饋，消費滿500元即可享點數10倍送；且因應振興券使用期限只到4月底，更推出週週抽獎，單筆消費滿1,000元可累積乙次抽獎機會，最高有機會獲得價值超過7萬元的Gogoro電動機車、iPhone13、[email protected]新概念健身魔鏡等，同時搭配母親節檔期還有近20個新櫃登場，包括大河屋、咖哩樹、Mo-Mo-Paradise、金茂宜咖啡、龜記茗品等，預計帶動今年母親節檔期第一波業績成長10％。

環球指出，今年至今第一季成長10％，動能來自於新開店A19，若以既有店來說約成長3％，因1-2月相對有疫情干擾，且雙鐵車廂禁食，以致社區獨立店業績強勁，但車站店相對辛苦，自3月起開放車廂內用後才逐步回復；今年著力於現有八店持續穩定成長，且線上電商去年七月全面啟動，至今成長至少5-10倍，尤其是大型3C家電生活型態雜貨美妝等，今年電商業績成長幅度可期待。

業者指出，經過兩年疫情緊繃期，對自己好點已成為消費趨勢，除了精名品業績大爆發，無法出國下，國內休閒旅遊、戶外露營正夯，加上宅在家時間變多，對於健康及質感生活品質更為注重，以及社交距離下更重視毛小孩的陪伴，帶動運動休閒服飾、健康小家電、毛小孩商品熱銷成長超過1成。