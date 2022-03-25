從原油、天然氣、鉀肥到鈾，這些近來在俄烏戰爭中最常被提及的大宗商品，何處可以找到替代貨源？市場買家不約而同看上加拿大，希望加國能填補這場戰爭所造成的供應缺口。

加拿大資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）周四宣布，將擴大約5%的石油出口， 相當於每日30萬桶的石油和天然氣，以協助盟國度過難關。加拿大是世界第四大的石油生產國，僅次於美國、沙烏地阿拉伯和俄羅斯。

威金森還透露，尋找鉀肥和鈾供應的企業一直在與加拿大接洽。俄羅斯及其鄰國白俄羅斯、哈薩克是鉀肥和鈾的主要供應國，在俄烏戰爭打亂全球貿易後，國際大宗商品價格紛紛上漲，常用化肥鉀肥與放射性金屬鈾的價格受到的衝擊尤為明顯。鈾市場研究公司UxC估計，俄羅斯國營核能公司（Rosatom）及其子公司供應全球核電廠約35%的濃縮鈾。

威金森表示，一些國家曾和他討論鈾供應問題。加拿大Cameco公司是北美最大的鈾礦商，該公司稍早曾表示，生產計畫與2月份宣佈的保持不變，但如果國際制裁影響俄羅斯的鈾供應，該公司可以為電力公司提供替代鈾源。

加拿大化肥生產商Nutrien本月曾表示，計劃今年將鉀肥產量增加近100萬噸成為1500萬噸，以因應東歐供應的不確定性。Nutrien是全球最大的化肥生產商，其中鉀肥、氮肥的產量分別排名全球第一和第三。