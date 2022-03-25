北韓昨天下午從平壤順安機場向東部海域發射洲際彈道飛彈。這是北韓自本年1月起進行的第12次武力挑釁，也是該國自2017年11月試射「火星15型」洲際彈道飛彈後，再次進行洲際彈道飛彈試射。外交部對此違反國際禁令及破壞區域穩定的軍事挑釁舉動，表示強烈譴責。

外交部強調，我國政府將持續密切關注北韓飛彈試射舉動及其對區域情勢可能產生的衝擊。台灣身為印太區域成員，樂願配合國際社會，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島在內的區域和平穩定，維護以規則為基礎的國際秩序。