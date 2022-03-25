《路透》昨日獨家報導稱索羅門將開展與中國軍事合作，今日又在社交體上傳出一份蓋軍事合作內容的中索安全協議草案副本，該協議草案指出索羅門將允許中國在該建立海軍艦艇基地。雖然這份文件仍未能證實其真實性，但中索軍事合作已引發澳大利亞的高度憂慮。

《路透》25日再就就中索安全合作協議一事報導說，澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)表示，在索羅門群島建立中國軍事基地的任何舉動都會引發關切。

《德國之聲》則指出，社交網路上目前流傳一份未經證實的中索安全協議草案文本，該協議將允許中國在索羅門群島建立海軍軍艦基地。澳洲防長達頓對此表示，「我們對中國將在距離澳大利亞海岸線不到2000公里的地方建立任何軍事基地感到擔憂。」

不過一名索羅門群島官員對《路透》證實，索國與中國簽訂的安全協定將需提交內閣討論，其內容將與和澳洲簽訂的安全協議相同。索澳安全協議中將允許澳洲在索羅門群島首府荷尼阿拉部署軍隊。

澳大利亞內政部長安德魯斯（Karen Andrews）被問到中國軍隊可能駐紮索羅門群島時表示，「太平洋是澳大利亞的『後院』，太平洋島國是我們的鄰居，我們非常關注在太平洋島嶼發生的任何活動。」達頓也警告太平洋島國要現實地看待中國的足跡擴張、來自中國的壓力與中國開展業務的方式。他說：「我認為這不符合我們與索羅門群島、東加王國以及我們在該地區的共同價值觀。」

《路透》表示，中國軍艦可能在澳洲鄰近地區駐紮，引發坎培拉的擔憂。上個月，一艘經過澳洲北部專屬經濟區的中國海軍艦艇以鐳射指示器瞄準一架澳洲偵察機，讓澳洲與中國發生了口角。

索羅門群島警察部長維克（Anthony Veke）週四在一份聲明中說，他與中國公安部常務副部長王小洪在3月18日的虛擬會議上籤署了一份關於警務合作的諒解備忘錄。維克說：「這份諒解備忘錄的簽署只是向全球社會表明，我們正在這裡建立有意義的合作，這種合作是以雙邊合作和認真發展索羅門群島而發展出來的。」

《德國之聲》說，根據在社交媒體上流傳的安全諒解備忘錄草案內容，該備忘錄將涵蓋中國警察、武警和軍隊在社會秩序、災難應對和保護中國人員和索羅門群島重大專案的安全方面，提供索羅門群島的援助。