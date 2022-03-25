炎洲集團公布110年財報及股利政策。炎洲（4306）去年營收171.82億元，稅後淨利8.68億元，EPS1.47元；配發現金1元，配息率68％。新洲（3171）去年營收18.39億元，稅後淨利1.01億元，每股獲利為1.64元；配發現金1.57元，配息率96％。

炎洲指出，包材業績可望因後疫情時代零接觸商機而持續攀高。林口預售案「旺洲逸品」及新莊預售案「炎洲旺年匯」、「炎洲THE ONE」，3預售案皆已完銷，預估總銷額約60億元，預計111~113年完工交屋貢獻獲利。

此外，特化業務已規劃進駐中科虎尾園區，投資8.6億元設廠，主要研發感光性材料、顯影劑、清洗劑、矽烷類電子級材料及循環經濟等電子級化學品產品與技術，應用在IC、面板及封裝等產業製程，預計112~113年正式量產貢獻營收。

新洲因台灣營運未受疫情衝擊影響，持續受惠台商回流在台設廠，激發包裝材料需求暢旺等因素，去年營收年增18％。強化利基，將投入新電子材料及環保包裝材料開發，提振供應鏈管理及跨足國際貿易等業務，今年業績、獲利有望穩定攀升。

新洲表示，未來除規劃在中彰投、台南及高雄等地區投入新營業據點，也將將對大宗規格統購產品開發新供應商，以提高進貨成本優勢，力求毛利率提升；大陸區營運則將嘗試線上渠道開發，帶動新客洽詢與交易機會。

炎洲包材需求因全球經濟活動回穩攀升，去年營收年成長23％，毛利率維持17％高檔水位，營業利益年增44％。大陸子公司萬洲石化處分案預計交易價款全數用於償還現有銀行借款負債，可節省年約2,700萬元利息費用，優化財務結構。