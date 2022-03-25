眼睛是靈魂之窗，與人對視更是第一眼就看眼睛，加上疫情改變人們生活，口罩變成必備單品，眼周的肌膚保養已躍升為首位。CNP、KIEHL'S契爾氏、DR.CINK推出眼霜新品，持續使用讓眼周肌膚呈現年輕澎彈與潤澤光采。

▍1.CNP蜂膠能量彈潤眼霜

「CNP蜂膠能量彈潤眼霜」濃縮劑型的蜂膠萃取成分，不黏膩的柔滑質地，打造透亮有彈力的眼周肌，大容量的按壓軟管，也能使用在頸部肌膚到法令紋等因肌齡產生的困擾部位。

MODEL示範使用CNP蜂膠能量彈潤眼霜。（圖／品牌提供）

推薦與「CNP蜂膠能量彈潤精華液」、「CNP蜂膠能量彈潤安瓶」搭配使用，蜂膠能量彈潤精華液含高含量蜂膠萃取，獨家打造貼近肌膚的SKIN FIT配方，提供肌膚深層保濕與營養；蜂膠能量彈潤安瓶添加珍貴蜂膠萃取，強大營養能量能使肌膚彈潤水亮、撫平細紋，使膚況重回年輕細緻光采。

推薦與「CNP蜂膠能量彈潤精華液」、「CNP蜂膠能量彈潤安瓶」搭配使用。（圖／品牌提供）

▍2.KIEHL'S契爾氏超進化全能新生超級眼霜

KIEHL’S契爾氏推出「超進化全能新生超級眼霜」運用3大高效獨家專利配方，且特地研發少油配方，打造出輕盈凝乳質地，全眼塗抹不感厚重黏膩、不刺激，其中關鍵成分則由高濃度普拉斯鏈領軍，搭配獨家雙重胜肽與高濃度咖啡因萃取，從淡化全眼紋路開始、促進眼周肌膚代謝等，全方位有感加強肌膚的緊緻和豐潤度。

KIEHL'S契爾氏超進化全能新生超級眼霜。（圖／品牌提供）

不僅於此，配方無添加香精與色料，高效且溫和低刺激，包括眼周敏感的族群也能安心使用。運用真材實料達成眼周全區的緊緻、撫紋，成功減齡邁向年輕化。

MODEL示範使用KIEHL'S契爾氏超進化全能新生超級眼霜。（圖／品牌提供）

▍3.DR.CINK逆齡抗痕花蜜賦活眼霜

DR.CINK逆齡抗痕花蜜賦活眼霜成分包含球蘭花蜜酵母結合3D基因再生肽能夠平衡肌膚表面微生態，提升肌膚免疫力，增加皮膚抗菌蛋白並減少壞菌，平衡老化肌促進角質層蛋白合成，強化防禦力。

DR.CINK逆齡抗痕花蜜賦活眼霜。（圖／品牌提供）

「逆齡抗痕花蜜賦活眼霜」含有機袋鼠花萃取，袋鼠花是澳洲西南部特有種，無香味但具有豐富花蜜、蘆丁（Rutine)，能強化肌膚的緊實和彈性，另外添加雛菊花複合亮眼精華JuvenEye CLR，搭配穴道按摩增加循環，對於色素型、血管型甚至結構型眼圈都能有效幫助，減少黑色素沉積、增加代謝，就能淡化黑眼圈及紋路。