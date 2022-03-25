印尼有名74歲老翁於日前買春時，吞下一顆強力春藥，賣淫女子形容老翁精力充沛，有如「電鑽」之威猛，還粗暴扯下她的內衣，她與老翁激戰10分鐘後，老翁突暴斃，曾答應她「結束之後再買一件(內衣)給妳」，則成為老翁遺言；印尼警方獲報後，也進一步對此案展開調查。

根據國外媒體Tribun News報導，印尼賣淫女表示有名74歲老翁，在23日來買春，當場吞下一顆春藥，她見老翁瞬間精力旺盛，猴急脫下褲子，老翁便迫不急待的將她推倒在床，還粗暴的將她內衣扯爛，當時她還故意說「這是我新買的內衣」，老翁則回她「結束之後再買一件給妳」，沒想到此話成了老翁遺言。

她形容老翁嘿咻的表現猛如「電鑽」，雙方床上激戰10分鐘後，老翁突停下動作，她以為老翁已結束便跑去洗澡，豈料，當她洗完出來後，看見老翁「抬頭仰面」動也不動的躺在床上，她去碰了一下老翁，發現對方已沒呼吸，嚇得她趕緊報警。

印尼警方獲報後，在現場找到老翁攜帶的現金與強力春藥，但未在老翁身上發現有被虐或受傷痕跡，警方將遺體交還給老翁家屬，其強力春藥也被列為證物，並進一步展開調查。