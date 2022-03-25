遊戲廠商鈊象（3293）25日舉行法人說明會，董事長李柯柱表示，2021年是公司營運大豐收的一年，EPS達到67.21元，大幅優於公司預期。展望2022年，李柯柱表示，除了6大網路遊戲、美國授權業務穩定營運以外，將推出全新休閒遊戲平台、美國市場再推第二授權平台，商用機台則隨疫情趨緩，加上新機種推出，業績開始逐步發酵，全年營收獲利將有望持續穩步向上。

鈊象2021年營運寫新高，獲利47.3億元創新高，毛利率也維持在96％高水準。主要是因為6大App金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺，以及海外授權業務表現穩健。商用機台也受惠於新冠疫情趨緩，中國與美國市場出貨需求回升，加上公司推出新產品帶動營運所致。

李柯柱說，去年原本公司預定的目標是營收要達百億元，但實際營運成績大幅優於預期，可說是「大豐收」，創下新的里程碑。目前鈊象商用機台與線上遊戲的營收占比為6％與94％，今年前2個月累計營收19.06億元，年增8.34％。前2個月累計稅前淨利9.67億元、每股稅前盈餘13.71元。

展望2022年，鈊象主要有幾項成長動能，首先，去年推出的休閒老虎機平台SlotTrip近期營運強勁，該遊戲是以環遊世界的主題包裝，結合全球各地老虎機以及風景名勝，以全球市場為目標，並增加卡牌、競賽等機制，該遊戲推出一年，近期營運向上突破，到今年底前單月營收將可以突破千萬元。

此外，在海外授權業務部分，過去鈊象在美國三大州推出授權平台，市佔率已達70％，這次推出第二個授權平台，透過不同的遊戲內容設計，期望將可以在今年6月就開始發酵。

鈊象近期也開發全新的授權遊戲平台，預計將在第二季推出，採遊戲授權並收取授權金的模式，預期9月開始貢獻整體營運表現。李柯柱表示，市場競爭激烈，從電視廣告可以看出競爭者越來越多，鈊象要在既有市場中站穩，還有待新平台推出後營運動能是否陸續發酵。

商用機台部分，目前鈊象仍以中國、美國兩市場為主，去年也推出幾款重量級產品，今年第二季則將再推出競速類、槍機類以及奧特曼機台版，在新產品推出以及疫情趨緩的情況下，預期2022年商用機台將在下半年開始在全球市場發酵，預期將有不錯的營運表現。