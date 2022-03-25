遊戲股王鈊象（3293）近3年來營運飛速成長，對員工、股東也給得大方。鈊象董事會決議配發50元現金股利、10元股票股利；此外，鈊象員工紅利提撥高達14.36億元，出手豪邁不輸航海王。以目前1,018位員工去分，一人可分得140萬元，將於今年8月發放。若以平均薪資5.5萬元推算，推估每個員工平均「年中」獎金可領到約25個月。

鈊象2021年提撥給員工的酬勞金額達14.36億元，與先前長榮海運（2603）公告提撥給員工酬勞的13.03億元相比不遑多讓。鈊象目前員工達千人，等於平均一人可領到140萬元，將按照考績表現發放。鈊象並未公開員工的平均月薪，但若以主計總處公布的2021年平均薪資5.5萬元計算，推估每位鈊象員工領到25個月的「年中」獎金，是遊戲業之冠。

李柯柱表示，現在各行業搶人搶得兇，軟體產業也極度缺人，過去兩、三年公司營運飛速成長，也相對可以給出更好的福利。李柯柱說，希望為公司、投資人以及員工創造三贏局面，近年來已經達標。也希望透過發放優於同業的福利與薪資，讓員工可以透入更多心力，創造更大的營收。