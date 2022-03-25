金門1名母親控訴，她的孩子因在學校上課時偷玩橡皮筋，被班導師叫去辦公室後，班導師用橡皮筋套住孩子手腕，再將橡皮筋拉高放手，作為處子，孩子手臂事後被發現出現好幾條傷痕，而老師則坦承一時情緒失控，母親還控訴校方處理怠慢、遲未進行校安通報，目前該老師已留職停薪。

該名母親在臉書「爆料公社」發文指出，她的孩子就讀金門縣某國小，本月14日遭到學校老師用橡皮筋施暴，校方第一時間知情卻未即時進行校安通報，她在16日發現孩子身上的傷痕，拍下照片後詢問班級導師，才得知全案經過，當時是因為孩子在課堂玩橡皮筋，導師得知後將孩子叫到辦公師，並將橡皮筋套在孩子手上「將橡皮筋拉高放手」進行處罰。

金門1名母親控訴，她的孩子因在學校上課時偷玩橡皮筋，被班導師叫去辦公室後，班導師用橡皮筋套住孩子手腕，再將橡皮筋拉高放手，作為處罰。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該名母親曝光的照片中，孩子的手上有一條條明顯的傷痕，14日施暴後一直到19日傷痕都還相當明顯；母親說，老師一邊施暴還對孩子說哭什麼哭，而老師事後解釋是一時情緒失控，只有輕輕打幾下，沒想到會這麼嚴重；該母親還指控校方一直到事發5天後才通報上級，而且該名老師已經不是第1次施暴。

而金門縣政府教育處回應，該件不當處罰案19日已與校長、學生家長召開協調會，該名王姓老師因家庭因素，下月起將會留職停薪，學校並已甄試代理老師，並對被處罰學生及班上同學加以輔導。