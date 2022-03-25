宇宙人推出新創作專輯《理想狀態》25日舉辦發片記者會，現場邀來「木曜女神」泱泱、呂士軒到場助陣。宇宙人的阿奎去年與插畫家女友33結婚，有做人計畫？他語帶保留：「該做的都有做，有好消息一定會跟大家分享。」小玉則自爆阿奎結婚後，今年過年就開始被家人催婚，小玉幽默虧：「應該都是阿奎害的。」

小玉隨後補充說現階段認為不結婚擁有更多，「每個人理想狀態不一樣。」方Q則表示因為妹妹已經生了小孩，父母都忙陪孫子玩，現在家人不會特別關心他的感情、催婚。而在現場，泱泱送上自製的動漫《咒術迴戰》中手指餅乾，她先前被拍到與盧廣仲傳出緋聞，2人當時僅認好朋友，昨被問及現在是感情的理想狀況？泱泱開心說：「最近很棒。」但沒有特別多談細節。

宇宙人宣布將在5月7、14日於台北、高雄舉辦「The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會」，也是首位台北、高雄流行音樂中心同時開賣的藝人，3人興奮說：「太久沒和大家見面了，第一次在北、高流辦專場，有種期待開箱的感覺。」

宇宙人舉辦記者會，泱泱、呂士軒特地送上禮物。（相信音樂提供）