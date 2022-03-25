為發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的故事，由臺灣永續能源研究基金會主辦的「台北金鵰微電影展」已邁入第六屆，鼓勵企業以嶄新、視覺化的微電影形式，向社會大眾宣揚永續意識、傳達永續成果。主辦單位公布得獎名單並舉辦線上頒獎典禮，在與眾多指標性業者及機構競逐下，土地銀行首次參賽，即以企業形象影片「向下紮根永續經營」榮獲網路最佳人氣獎。

土地銀行本次獲獎的微電影作品「向下紮根永續經營」，以人物訪談為主，穿插羽球隊員奮力練球的日常點滴，演繹土地銀行長久以來默默耕耘、向下扎根培育基層選手，並逐步完善羽球隊管理制度之過程。影片中邀請東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌球員王齊麟、李洋及球隊教練李松遠現身說法，傳達球員與教練間彼此切磋、指導傳承的情感，以及逐步建立追求卓越的球隊文化。此次獲獎也肯定土地銀行落實企業社會責任，為社會永續所作出的努力。

土地銀行身為公營行庫，除專注金融本業，亦重視回饋社會，未來將持續培育體育人才、加強與重點學校建教合作，及每年舉辦青少年羽、網球夏令營等公益活動，以支持本國體育發展。

此外，土地銀行業成立永續發展委員會，由董事長擔任主任委員，透過「永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與」等六大面向擘劃永續經營藍圖，由上而下具體貫徹各項環境、社會及公司治理年度目標，展現土地銀行實踐ESG社會共融及追求永續發展之經營理念。