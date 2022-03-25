面板驅動IC封測廠頎邦（6147）於2021年6月間針對薄膜覆晶基板（COF）廠易華電（6552）向智慧財產及商業法院提出民事訴訟，請求確認「具方向標記之軟性電路板」新型專利申請權應為頎邦和易華電共有。智慧財產及商業法院24日作出判決，駁回頎邦請求。

針對上述訴訟，頎邦主張，離職員工利用頎邦的「專有技術」為易華電申請專利，易華電主張頎邦未能具體敘明何謂「專有技術」，更無法證明易華電新型專利與其提出之技術文件實質內容相同。經雙方在智慧財產及商業法院進行言詞辯論攻防後，頎邦之請求已於2022年3月24日遭到法院駁回。

易華電表示，對於上述判決結果甚表欣慰，在雙方的專利訴訟上，頎邦一再對易華電提告，顯然頎邦是為告而告，不只傷害雙方股東權益，也浪費社會和司法資源，呼籲頎邦停止無謂的興訟。

本案源於頎邦在2013年宣布併購COF基板廠欣寶電子，但在宣布收購消息後不久，時任欣寶電子總經理李宛霞與副總經理黃梅雪等相關人等，先後離職並加入易華電陣營。事後頎邦發現多位員工在離職前，有異常收集、複製欣寶機密技術文件情形，於2014年委託律師向檢調提告。

有關營業秘密侵害一案，高雄地檢署偵查提起刑事部分公訴，頎邦對於上述營業秘密遭受侵害則多次提起民事訴訟但敗訴。最近一次訴訟是頎邦於2018年控告易華電涉及侵害專利，頎邦主張易華電之多項產品侵害其專利權而請求賠償，經智慧財產及商業法院於2020年判決頎邦一審敗訴，惟頎邦不服提起上訴。法院於2021年12月底判決駁回頎邦上訴。

截至目前為止，頎邦與易華電已有判決的訴訟案件共計三案。第一案是聲請定暫時狀態處分，頎邦提告易華電，在判決確定前不得使用蝕刻法製造生產，易華電一審、二審、三審均勝訴，已於2019年4月11日最高法院判決確定。

第二案是民事訴訟案，頎邦向易華電請求排除專利侵害及損害賠償，易華電一審、二審皆勝訴。第三案是民事訴訟，頎邦向易華電要求確認「具方向標記之軟性電路板」專利申請權歸屬及請求共有，頎邦2022年3月24日一審敗訴。