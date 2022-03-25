《夜叉：浴血諜戰》薛景求與朴海秀坐在台北遼寧夜市攤位交談。（Netflix提供）

《夜叉：浴血諜戰》出現台北萬華華江整建住宅。（Netflix提供）

由韓國影帝薛景求攜手《魷魚遊戲》朴海秀等主演的諜報片 《夜叉：浴血諜戰》。2年前曾來台取景，備受台灣影迷們期待，今（25日）終於公開正式預告，搶先看到緊張的汽車追逐、壓倒性的爆破場面，其中更吸睛的，莫過於台北萬華華江整建住宅以及台北街頭，薛景求與朴海秀還坐在台北遼寧夜市攤位交談，但因劇情背景設定是在瀋陽，所以招牌看板都被後製成簡體字，不過眼尖的台灣觀眾在看到相關劇照、影片時一定都能認出拍攝場景在哪，也更讓網友們期待電影正式上線後是否還會發現更多台灣特色街景暗藏其中。

劇情描述瀋陽因在地緣政治上是東北亞的關鍵城市，間諜密度屬全球最高。黑色小隊是韓國在海外的機密任務團隊，負責於瀋陽地區活動。影帝薛景求飾演外號「夜叉」的組長，總是為了完成任務不擇手段。某天韓國國情院發現黑色小隊傳回關於瀋陽當地情勢的報告都是偽造的，於是派遣由朴海秀飾演的首爾中央檢察廳檢察官前往當地擔任特派監察。薛景求與「三神奶奶」EL、韓團「GOT7」朴珍榮、宋再臨以及梁東根組成的黑色小隊千方百計孤立朴海秀，打算將這位特派監察檢察官逼走，但隨著由日本演員池內博之飾演的亞洲頭號間諜登場，薛景求、朴海秀和黑色小隊為了阻止間諜得逞，進而展開了激烈的殊死對決。

薛景求在韓國曾拿下影壇3項電影大獎 – 百想、大鐘、青龍的影帝大滿貫，這次飾演為完成任務守護正義而不惜犧牲生命的角色，他形容這個角色就像是不知道會跑到哪裡去的橄欖球一樣，但也因為無法預測所以充滿了魅力，並表示這部電影具有驚人的速度與節奏感，是部可以痛快觀看的電影，自己也因此才答應參與演出，他還笑稱這次與朴海秀合作讓自己多了個好弟弟相當開心。與Netflix特別有緣的朴海秀，則透露當初接到劇本時正好確定薛景求答應演出，因為期待與前輩一起合作所以也立刻答應。不過隨著劇情發展要對薛景求執行的案子進行監察，親身體驗到檢察官較少遇到的奔跑、滾動、捱打等諜報最前線的現場狀況 ，朴海秀搞笑表示若以檢察官的角度來看這部電影，可以感受到日常壓力就此獲得紓發，為這部充滿緊張刺激元素的諜報電影添加了有趣的觀看重點。該片下月8日下午3點於Netflix全球190國獨家上線。