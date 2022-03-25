高雄市副市長史哲25日勘查承億酒店進駐總圖共構會展文創會館進度。（文化局提供）

高雄市副市長史哲25日勘查承億酒店進駐總圖共構會展文創會館進度。（文化局提供）

高雄市副市長史哲25日勘查承億酒店進駐總圖共構會展文創會館進度。（文化局提供）

高巿總圖二期今年秋季可望試營運，高雄市副市長史哲25日由高市府祕書長郭添貴和文化局長王文翠、圖書館代理館長林奕成陪同下，勘查承億酒店進駐總圖共構會展文創會館進度。今年秋季，承億酒店開幕，將由總圖結合青鳥書店，開創全新文化體驗。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館是總圖的二期計畫，是全國第一個政府與民間合作的圖書館BOT案。除了首創圖書館與商業結合新樣態，也規畫16項文創產業類別都可以進駐，其中包括數位內容產業的進駐空間。

由承億酒店營運的文創會館，有美食創客基地、米其林餐廳、24樓高空無邊際泳池及池畔酒吧、書香人文旅館，和科技智能電影院喜樂時代影城進駐。最具特色的是還有青鳥書店，預計將規畫在7樓。

史哲表示，高雄圖書館會持續開創文化產業新的可能，將傳統的圖書典藏、閱覽、休憩功能，進一步提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域，形塑高雄最美的閱讀風景。