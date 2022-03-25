徹底改變過往桃園領航猿調度模式的代總教練顏行書，25日首次執掌兵符，就碰上本季還沒贏過的地主新竹街口攻城獅，靠著喬丹、羅賓森兩名洋將攜手貢獻48分、31籃板，領航猿終場97比89擊潰攻城獅，總算拿下本季對戰首勝，也中止3連敗。

整場比賽的轉折點是在第3節尾聲，原本場上互有領先的僵局，卻被盧峻翔、陳昱瑞、喬丹等人的火力打破，也讓領航猿末節一度領先到14分之多，反觀攻城獅受制於辛巴罰球太爛，以及頻頻出現要命失誤，最後只能無奈接受2連敗的結局。

刻意讓13名登錄球員都有上場紀錄的顏行書，幫助領航猿展現跟過往不同的拚勁，喬丹貢獻全隊最高25分，另有16籃板，羅賓森也有23分、15籃板，盧峻翔13分，陳昱瑞11分，就連本季很少上場的溫立煌與施顏宗都有得分進帳。

攻城獅仍看聯盟得分王法獅表演，他轟下全場最高34分，外加10籃板、4抄截，辛巴雖有23分、22籃板，全場罰球卻是罰17中5，命中率僅2成94，連帶造成攻城獅全場罰球命中率只有4成52(罰42中19)，如此差勁的罰球想要贏球自然很難。