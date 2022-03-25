今(25日)台灣本土新增14名案例，分別為新北11人、基隆3人，其中基隆市長林右昌因沒戴口罩與確診者接觸，也須隔離3天，但引發民眾砲轟，認為一般人都必須隔離10天，為何林右昌只要3天，質疑特權，對此指揮中心發言人莊人祥也做出回應。

基隆今天新增3名案例，2人為警察，其中1人在昨天才參加頒獎典禮，與林右昌近距離接觸，指揮中心建議先行採檢後，居家隔離3天，等待二採結果再做判斷，卻引發民眾不滿，認為一般人都必須隔離10天，為何林右昌僅需3天。

莊人祥對此表示，林右昌雖然未戴口罩接觸確診者，但僅有短暫拍照，並非面對面、談話等密切接觸，因此居家隔離僅是「預防性」加強作為，醫療應變組副組長羅一鈞補充，Omicron潛伏期短，推算後才會做出隔離3天的建議，並未有標準不一情形。

而林右昌傍晚也在臉書PO文，表示自己PCR篩檢陰性，隔離3天之後將會做第二次採檢。