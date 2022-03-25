國內吹起低軌衛星風，近幾年在低軌衛星頗有建樹的衛星通訊大廠台揚（2314）即將揚帆遠航，不料25日卻傳來董事長兼策略長顏信介辭世的消息，台揚隨後也刊出公告證實此事，惟目前尚未選出新董事長，將待另行召開董事會推舉出新任董事長後再行公告。

台揚近幾年積極發展衛星通訊，終有所獲，近幾年甚至傳出成功打入SpaceX星鏈（Starlink）供應鏈的消息，也讓台揚的股價洛陽紙貴，一度來到96.5元的高峰，雖然近期因俄烏戰爭及中國疫情停工干擾，股價一度回落，但25日台揚股價亮燈漲停後，仍有70.5元的水位，對照往年一度落入雞蛋水餃股的慘況，不可同日而語。

台揚董事長顏信介是老牌台揚員工，也是引領台揚布局低軌衛星的重量級人物，不料去年12月，台揚卻突然發布了董事長與總經理職務異動的人事命令，引發外界聯想，其中比較令人關注的是，公告直指異動原因竟是「根據本公司傳承繼任規劃」。

為了布局此人事，據悉台揚還特別在去年12月16日先行發出一封給內部員工的信件，說明董事長顏信介將卸下執行長職務，改由總經理吳永欽接任，至於顏信介則將轉任策略長一職。信中特別強調，做此人事佈局主要係因為台揚已成功切入SpaceX星鏈（Starlink）小型衛星地面站組裝的供應鏈，需要更能肩負起新事業版圖的吳永欽來帶領。

不過對照如今傳來顏信介辭世的消息，台揚去年底的人事精心布局，似乎其來有自。