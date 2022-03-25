台新銀行致力成為數位金融的智慧好夥伴，推出的便利收付工具台新Pay今年進軍台中熱門夜市支付場域─旱溪夜市及大慶夜市，從3月25日展開三周快閃活動，民眾以台新Pay單筆消費滿額可獲得人氣攤商限量NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），享用美食並輕鬆搶先體驗元宇宙魅力。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，NFT風潮席捲全球，台新銀行首創台新Pay消費滿額贈NFT活動，為民眾帶來別與以往的消費體驗。3月25日至4月9日每周五、六，民眾只要在旱溪夜市、大慶夜市以台新Pay交易，除可獲活動消費抵用券及刷卡金好禮雙重送，消費單筆達300元，憑消費紀錄還能領取人氣攤商限量發行NFT。

透過本次快閃活動，消費者可一次蒐集夜市知名特色小吃與夜市傳統遊戲共六項NFT，獲得NFT的消費者還享有優先參與台新Pay未來優惠活動的權利。

包國儀指出，民眾只需透過Richart Life App或Richart APP完成台新信用卡或台新卡綁定，便能輕鬆使用台新Pay。台新Pay除可在四大超商、新光三越百貨、超市量販與連鎖咖啡店等生活場域使用，未來還將持續深耕饒河夜市、墾丁、九份、東大門夜市等支付場域，並依據不同場域特色推出系列優惠活動，逐步串聯台灣各地特色商圈，讓消費者在行動支付獲得更多樂趣。