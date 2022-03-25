近年來隨著社會發展，「快速方便」成為了現代人生活新形態，7-ELEVEN的CITY CAFE一向是上班族常見的早餐飲品，簡單幾分鐘就能享用到美味咖啡，而於2018年起推出的CITY PRIMA精品咖啡更是受到歡迎，咖啡的高品質符合對極品堅持的咖啡客；對於講求效率的現代人來說，迅速解決用餐也是一大重點，而外送服務最能解決這項生活需求，其中foodpanda絕對是能見度極高的外送平台，只要幾分鐘就能將美味餐點送到您的面前。愛金卡公司看準這波「懶人經濟」，推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」及「foodpanda外送箱icash2.0」兩款造型卡，勢必再掀起一波社群話題。

愛金卡公司2021年領先同業、攜手7-ELEVEN推出首張連鎖超商咖啡品牌造型卡「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，上市短短幾天全數預購完售，同年2月更首創儲值卡寄取杯功能推出「icash2.0寄取杯服務」，持卡到7-ELEVEN嗶一下就能完成CITY系列飲品結帳、指定飲品的寄杯與領取，便捷服務相當受到歡迎、使用人次逐月成長。「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」推出後，收到許多粉絲「敲碗跪求」精品咖啡版本造型卡，今年終於不負眾望，宣布推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，迷你版本的CITY PRIMA精品咖啡杯，不但將杯身杯蓋等比例完美縮小，隨卡還附贈迷你隔熱杯套一個，擬真程度相當完整。

「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」將於2022年3月29日早上11：00起在OPEN POINT APP開放OPEN POINT會員預購，數量共3,000個，售價390元；而7-ELEVEN門市則預計於2022年4月6日早上00：00起開始販售，數量共16,980個，想要早一步搶購的朋友快將時間記起來，火速購入；而為了慶祝新卡上市，特別推出精品咖啡贈點活動，凡於2022年4月6日至5月3日活動期間使用「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」至7-ELEVEN門市購買任一杯精品美式或精品拿鐵，立即加贈10點OPEN POINT回饋，享受咖啡香醇之餘還能拿點數回饋，懂喝的民眾絕對不能錯過。

提到外送，即時外送平台foodpanda絕對占有一席之地。走在大街小巷一定會看見外送夥伴騎著機車外送的畫面，而foodpanda所推出的周邊商品如衣服、杯子、包包等，更受到消費者爭相收藏，這次愛金卡公司特別與foodpanda合作，推出超級可愛的「foodpanda外送箱icash2.0」，外觀精緻程度相當驚人，無論外觀材質及小配件，細節極度講究，箱子外的拉鍊及綁帶如同實品一般，能夠上下拉動及扣上，增添許多趣味。這款卡片不但外觀擬真，小細節處理絕對不馬虎，更加入動手玩的趣味，豐富性大大加分。

「foodpanda外送箱icash2.0」將於2022年3月31日早上11：00起在OPEN POINT APP開放OPEN POINT會員預購，數量共2,000個，售價450元；而2022年4月6日早上00：00起也將於7-ELEVEN門市上架販售，數量共7,700個，對於foodpanda的忠實粉絲及想收藏的朋友，這款卡片絕對值得您收藏。