俄烏戰爭延燒至今，西方國家針對俄羅斯祭出一系列制裁，民間企業也紛紛跟進，相繼撤出俄羅斯市場。耶魯大學整理出尚未撤出俄羅斯市場的企業名單，並且不斷更新，主要是希望能夠藉此向還未撤出的企業施壓；而在名單中，台灣有3家科技大廠被點名上榜，其中還包括已經宣布停止出貨的華碩。

耶魯大學管理學院教授Jeffrey Sonnenfeld提供一份名單，目前仍有逾30家企業在俄羅斯當地發展業務，無視退出或縮減業務的要求。

耶魯大學列出尚未表態退出俄羅斯市場的企業，有三家台廠上榜。（圖／翻攝耶魯大學管理學院）

該名單將公司分為五個等級，從撤出規模依序分為「撤出」、「暫停」、「縮減規模」、「拖延時間」、「無視退出要求」；Jeffrey Sonnenfeld與其他專家、學生團隊，不斷為這份名單做即時更新，希望能藉此給還沒退出俄市場的企業施壓。

其中「撤出」的意思為全面撤出俄羅斯市場；「暫停」是削減當地業務，但仍保留重回市場的可能；「縮減規模」為減少商業活動，同時仍進行部分業務；「拖延時間」是推遲或暫停新的投資、開發計畫；「無視退出要求」即持續在當地發展業務，無視對退出俄羅斯市場的要求。

此前加入制裁行列、停止向俄羅斯供貨的台積電被歸類在「暫停」類別。而堅持在俄羅斯市場營運、無視退出要求的公司，名單中包含賽百味（Subway）、阿斯利康公司（AstraZeneca）、迪卡儂（Decathlon）；此外，台灣科技大廠宏碁（Acer）、華碩（Asus）、微星科技（MSI）也被點名上榜。

不過華碩的部分，日前被烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）點名，要求這家跨國科技公司停止向俄羅斯出貨；而隨後華碩也宣布，已停止對俄羅斯市場出貨，同時還向烏克蘭捐款3000萬台幣。