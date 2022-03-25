瘦臉神氣也有「色色用途」？1名女網友日前從網路上買來1款瘦臉用具，該用具能套在臉上，讓嘴型呈現O字形，藉以瘦臉頰，但矽膠材質和奇特造型讓女網友想歪笑說「好像另有其他用途……我老公看到我戴這個，那眼神都不同了」；其他網友也說「情趣用品吧」、「老公莫名的想壓頭」。

該名女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前買了1款號稱能瘦小臉的物品，該物品像是面具一樣須套在臉的下半部，材質像是矽膠，使用者用嘴部含住後，讓臉部能向內凹陷，不過原PO買來後試戴在臉上，卻發現模樣相當詭異，整張臉就像是充氣娃娃一樣。

女網友買來1款瘦臉用具，該用具矽膠材質和奇特造型讓女網友想歪笑說「好像另有其他用途……我老公看到我戴這個，那眼神都不同了」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網說這是她第一次買到這種「令人匪夷所思」的東西，她說雖然買之前就知道長這樣，但沒想到實際戴上更奇怪，笑說「但實際收到戴起來感覺又有點怪怪的，好像另有其他用途…….我老公看到我戴這個，那眼神都不同了。」

其他網友紛紛留言「這應該是情趣用品」、「隔壁的先生表情也不同了」、「我有個大膽的想法」、「V臉有啥好看，小O比較好看」、「確定這能小臉嗎，感覺嘴巴會痠死」、「我色色了啦」、「老公莫名的想壓頭」、「萬聖節低成本cosplay『滯銷的充氣娃娃』」、「這篇文會爆發搶購熱潮，每個男生搶購給自己的老婆女友」、「不好意思，我想到奇怪的用途」。