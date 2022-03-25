蕭敬騰（老蕭）領軍的樂團「獅子LION」於2016年成軍，之後鼓手阿矩因家庭因素離團，而團長力Q也於今晚在社群發文宣告退團，「今天我鼓起勇氣踏出非常幸福的舒適圈，嘗試探詢更多音樂的可能性，即日起我不再是獅子LION ( Lion獅子合唱團 )的成員」。

力Q表示，自己的音樂路遇到很多的貴人相助，除了老蕭，也有賴喜鵲的照顧，心中無數的感謝，「然而天下無不散的宴席，很感激這幾年愉快的時光，很珍惜和獅子Lion一起走過的道路和旅程。」他表示往後仍會繼續在音樂道路上努力，「所有我正在做的計畫和工作都會繼續，謝謝大家，請各位繼續支持獅子，力Q下台一鞠躬」。

「獅子LION」所屬的喜鵲娛樂也給予力Q祝福，表示：「這兩年疫情影嚮了好多人的計畫，也因疫情改變了好多人的人生規劃，老蕭和獅子團員們因音樂而結下的情感，深厚且堅固，他們共同的夢想和興趣都是音樂，雖然夢想目標一致，但成團以來就有共識，只要有適合或更好的機會，誰都不要錯過，對於力Ｑ這個決定，是在老蕭回來前就已討論完成，回來後也一起認真面對面溝通，大家都對力Q給予祝福，當然也期待未來。」