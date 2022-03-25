俄烏戰爭至今已交戰超過1個月，俄羅斯國防部長蕭依古自3月11日後，已逾12天未露面；俄國官媒釋出俄羅斯總統普丁與俄國高官進行視訊開會的畫面，剛開始，左上角蕭依古的鏡頭呈現黑色、還亂晃，後來才出現他的身影，影片看起來相當詭異。媒體人謝寒冰推測，蕭依古搞不好已經到前線了，除了鼓舞士氣，還可以直接命令俄國部隊做進一步加強攻擊。

針對俄防長蕭依古的詭異視訊畫面，謝寒冰25日在《國民大會》節目中表示，與普丁開會視訊時，螢幕上其他人都很穩定，只有蕭依古在晃動，如果蕭依古的畫面是作假，俄羅斯人會蠢到這種程度嗎？作得這麼假，讓人一下子就看出來；俄羅斯的駭客是全世界第一流，若是為掩人耳目、刻意作假，俄羅斯製造的畫面會輸烏克蘭總統澤倫斯基嗎？

謝寒冰接著表示，蕭依古的壓力一定很大，俄軍進軍烏克蘭確實不是很順利，普丁一定給他下了一些命令，要求嚴格執行，並要立刻看到戰果。但為什麼其他部長的畫面這麼穩定，蕭依古卻看起來有點晃動。謝寒冰推測，蕭依古搞不好已經到前線去了，因為蕭依古很多天沒有在媒體上出現，加上他是很喜歡精神性領導的人，他可能覺得到前線，一方面可以鼓舞士氣，另一方面也可以直接命令俄國部隊做進一步加強攻擊。