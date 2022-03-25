今(25)日桃園八德區舉辦「111年八德生命紀念館及大安公墓春祭大典」，其邀請函被網友PO上網，上面寫著「蒞臨祝壽」，引發網友疑惑「人死了，如何祝壽？」、「是重生的意思嗎」，並大酸「還想廢國文」；有網友表示應該是印刷出錯把「祝禱」打成「祝壽」。

一名網友在臉書社團「記憶八德」發文並上傳1圖；其圖片是1張「八德生命紀念館及大安公墓春祭大典」邀請函，邀請函也寫下日期、地點、活動時間表、以及桃園市長、桃園議長、民政局長及八德區長敬邀，然而這張邀請函還寫著「蒞臨祝壽」4大字，被原PO認為「好像哪裡怪怪的」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「怎麼會寫祝壽」、「禮佛拈香，共結善緣都可以啊」、「太晚死了才祝壽」、「人死了，如何祝壽？是祝禱吧」、「應該是祝禱，可能印刷打錯字了」、「這樣的程度還想廢國文」、「這下尷尬了」、「難怪有立委說不要考古文」、「祝壽? 我還聖誕千秋」、「怎麼會祝壽？是重生的意思嗎？」、「祭祀祈福，是否較貼切」、「不要忘記準備蛋糕啊」。